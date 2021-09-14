14 сентября 2021, 11:51
Роскомнадзор заблокировал сайт Михаила Ходорковского о кандидатах в депутаты Госдумы
Роскомсвобода сообщает, что доступ к сайту был заблокирован по требованию Генпрокуратуры на основании статьи ФЗ «Об информации» о призывах к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности
Фото: 1k.com.ua
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных интернет-страниц сайт бизнесмена Михаила Ходорковского, посвященный кандидатам в депутаты Госдумы РФ.
Роскомсвобода сообщает, что доступ к сайту был заблокирован по требованию Генпрокуратуры на основании статьи ФЗ «Об информации» о призывах к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.
Сайт Михаила Ходорковского начал работать в июне 2021 года и был посвящен кандидатам в депутаты Госдумы РФ. На этом сайте избиратели могли узнать о том, как тот или иной кандидат относится к «обнулению» президентских сроков Владимира Путина.