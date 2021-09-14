14 сентября 2021, 10:56
Apple закрыла уязвимость в iOS 14.8, которая позволяла взламывать смартфоны с помощью шпионских программ
Новое обновление закрывает уязвимость, которая позволяет взламывать айфоны с помощью шпионской программы Pegasus. Вирус распространялся через iMessage и не требовал для работы никаких действий со стороны пользователя
Фото: idownloadblog.com
Американская корпорация Apple выпустила очередное обновление для своих операционных систем iOS 14.8 и iPadOS 14.8.
В компании сообщили, что обновления рекомендованы всем пользователям к установке, поскольку они касаются систем безопасности.
Исследовательская группа Citizen Lab сообщает, что новое обновление закрывает уязвимость, которая позволяет взламывать айфоны с помощью шпионской программы Pegasus. Вирус распространялся через iMessage и не требовал для работы никаких действий со стороны пользователя.
Программное обеспечение Pegasus разработано израильской компанией NSO Group для слежки за преступниками и террористами. Однако эту программу власти разных стран часто используют для слежки за журналистами и оппозиционерами.