Ученые предупредили о негативных последствиях ревакцинации против коронавируса
Группа ученых из США, Великобритании, Франции, Швейцарии написала статью для авторитетного медицинского журнала The Lancet, в которой говорится об отсутствии в настоящее время необходимости ревакцинации от коронавируса
Группа ученых из США, Великобритании, Франции, Швейцарии написала статью для авторитетного медицинского журнала The Lancet, в которой говорится об отсутствии в настоящее время необходимости ревакцинации от коронавируса.
Ученые считают, что эффективность прививки против тяжелого течения COVID-19 остается высокой, а третья доза вакцины несет определенные риски, включая возможность появления побочных эффектов, например, воспаление сердца. Такой побочный эффект часто встречается после второй дозы вакцины мРНК (по этой технологии сделаны вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech), пишет The Insider (издание включено в реестр иностранных агентов).
В статье западных ученых также отмечается, что даже при высоких показателях вакцинации основными распространителями коронавирусной инфекции остаются люди, которые не сделали прививку.
Данная статья была опубликована в Lancet незадолго до начала широкого применения бустерной (третьей) дозы вакцины в США.