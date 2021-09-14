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14 сентября 2021, 10:47

Ученые предупредили о негативных последствиях ревакцинации против коронавируса

Группа ученых из США, Великобритании, Франции, Швейцарии написала статью для авторитетного медицинского журнала The Lancet, в которой говорится об отсутствии в настоящее время необходимости ревакцинации от коронавируса

Ученые предупредили о негативных последствиях ревакцинации против коронавируса
Фото: серов.гор.сайт

Группа ученых из США, Великобритании, Франции, Швейцарии написала статью для авторитетного медицинского журнала The Lancet, в которой говорится об отсутствии в настоящее время необходимости ревакцинации от коронавируса.

Ученые считают, что эффективность прививки против тяжелого течения COVID-19 остается высокой, а третья доза вакцины несет определенные риски, включая возможность появления побочных эффектов, например, воспаление сердца. Такой побочный эффект часто встречается после второй дозы вакцины мРНК (по этой технологии сделаны вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech), пишет The Insider (издание включено в реестр иностранных агентов).

В статье западных ученых также отмечается, что даже при высоких показателях вакцинации основными распространителями коронавирусной инфекции остаются люди, которые не сделали прививку.

Данная статья была опубликована в Lancet незадолго до начала широкого применения бустерной (третьей) дозы вакцины в США.

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