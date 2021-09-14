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Общество
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14 сентября 2021, 10:34

Глава Сергиево-Посада пообещал закрыть общежитие для мигрантов после убийства пенсионерки

Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев пообещал местным жителям закрыть общежития в деревне Бужаниново, в которых проживают трудовые мигранты

Глава Сергиево-Посада пообещал закрыть общежитие для мигрантов после убийства пенсионерки
Фото: spektr.press

Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев пообещал местным жителям закрыть общежития в деревне Бужаниново, в которых проживают трудовые мигранты.

Соответствующее заявление чиновник сделал во время народного схода, поводом для которого стало изнасилование и убийство 65-летней женщины. В преступлении местные жители подозревают гастарбайтеров.

Михаил Токарев сообщил, что по подозрению в убийстве пенсионерки полиция задержала двух приезжих из Таджикистана. Мужчины работали на строительстве частного дома.

Глава Сергиево-Посадского городского округа также призвал местных жителей не направлять свой гнев на всех трудовых мигрантов. «Линчевать всех, исходя из их национальности, — это ошибка, которая может породить большую агрессию», - заявил чиновник.

Одновременно с этим Токарев пообещал добиваться закрытия общежития для мигрантов в Бужаниново.

По данным местных СМИ, 12 сентября трое мужчин напали на 65-летнюю женщину, которая собирала грибы в лесу. В знак протеста более 200 человек вышли на народный сход с требованием закрыть общежитие и наказать виновных.

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