Глава Сергиево-Посада пообещал закрыть общежитие для мигрантов после убийства пенсионерки
Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев пообещал местным жителям закрыть общежития в деревне Бужаниново, в которых проживают трудовые мигранты
Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев пообещал местным жителям закрыть общежития в деревне Бужаниново, в которых проживают трудовые мигранты.
Соответствующее заявление чиновник сделал во время народного схода, поводом для которого стало изнасилование и убийство 65-летней женщины. В преступлении местные жители подозревают гастарбайтеров.
Михаил Токарев сообщил, что по подозрению в убийстве пенсионерки полиция задержала двух приезжих из Таджикистана. Мужчины работали на строительстве частного дома.
Глава Сергиево-Посадского городского округа также призвал местных жителей не направлять свой гнев на всех трудовых мигрантов. «Линчевать всех, исходя из их национальности, — это ошибка, которая может породить большую агрессию», - заявил чиновник.
Одновременно с этим Токарев пообещал добиваться закрытия общежития для мигрантов в Бужаниново.
По данным местных СМИ, 12 сентября трое мужчин напали на 65-летнюю женщину, которая собирала грибы в лесу. В знак протеста более 200 человек вышли на народный сход с требованием закрыть общежитие и наказать виновных.