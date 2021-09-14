Общественники попросили предоставить работающим гражданам три дня выходных после вакцинации
Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) предложил ввести трехдневные выходные для тех, кто делает прививку от коронавируса
Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) предложил ввести трехдневные выходные для тех, кто делает прививку от коронавируса. Предоставлять три выходных предлагается после каждой прививки.
Директор ИСИРГИ Максим Петунин направил свое предложение главе Минтруда Антону Котякову, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Петунин считает, что власти должны обязать работодателей предоставлять своим сотрудникам три дня выходных с сохранением зарплаты после каждой прививки против COVID-19.
Выходные работающим гражданам нужны на случай реакции организма на прививку в виде повышения температуры и мышечной боли.
Максим Петунин попросил законодательно закрепить три дополнительных выходных для работников и напомнил, что только массовая вакцинация может уберечь страну от четвертой волны коронавируса.