В Москве после побега из ИВС задержали убийцу «колбасного короля». Он скрывался больше месяца
Московские силовики задержали обвиняемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова Александра Мавриди, который совершил побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре
Московские силовики задержали обвиняемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова Александра Мавриди, который совершил побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Обвиняемый скрывался от властей больше месяца.
В МВД сообщили, что Александр Мавриди был задержан в Москве на Дубравной улице. При задержании он оказал активное сопротивление, но был обезврежен оперативниками.
В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в том числе и по делу о побеге из ИВС.
Напомним, что Мавриди и еще четверо обвиняемых в различных преступлениях совершили побег из Истринского ИВС 6 августа. По данным Следственного комитета, побег был совершен после того, как дежурный изолятора перевел Мавриди в другую камеру по его просьбе и забыл закрыть люк на двери для подачи пищи.
Через несколько дней Денис Грозаву и Иван Цуркану были задержаны на съемной квартире в Подольске. Третий беглец Николай Тетеря сам сдался полиции, а 18 августа в Новгородской области оперативники задержали Александра Бутнару.