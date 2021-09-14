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14 сентября 2021, 04:13

Борцы с коррупцией нашли у семьи Владимира Ресина имущество на 2,2 млрд рублей

Команда Алексея Навального опубликовала расследование о бывшем вице-мэре Москвы, а сейчас депутате Госдумы Владимире Ресине и его родственниках

Борцы с коррупцией нашли у семьи Владимира Ресина имущество на 2,2 млрд рублей
Фото: rg.ru

Команда Алексея Навального опубликовала расследование о бывшем вице-мэре Москвы, а сейчас депутате Госдумы Владимире Ресине и его родственниках. Авторы расследования назвали чиновника «настоящим символом коррупции», хотя сам он скромно называл себя «главным прорабом Москвы».

По данным борцов с коррупцией, семья бывшего вице-мэра Москвы по вопросам строительства владеет имуществом общей стоимостью 2,2 млрд рублей.

Сам Владимир Ресин владеет участком площадью 110 соток и домом площадью 1,63 тыс. кв.м в поселке Ландщафт в деревне Жуковка на Рублевском шоссе. Стоимость этих объектов оценивается в 1,1 млрд рублей.

Супруга Владимира Ресина является владелицей квартиры  в доме в Сеченовском переулке. Площадь квартиры - 168 кв.м, а ее стоимость - 100 млн рублей. У жены депутата есть также дом на Рублевке площадью 437 кв.м и стоимостью 200 млн рублей.

Также в 2008 году супруги Ресины получили как «нуждающиеся» от мэрии Москвы квартиру в служебном доме на улице Осенняя. В 2019 году они продали это жилье.

Дочь депутата Екатерина Демидова владеет квартирой в ЖК Белый Лебедь на Мичуринском проспекте стоимостью в 143,5 млн рублей, а ее супруг владеет квартирой в доме на Рочдельской улице за 69,5 млн рублей.

Внук Вадимира Ресина в 2013 году стал собственником квартиры в доме на Старопименовском переулке стоимостью в 200 млн рублей. Позже у него появилось еще и нежилое помещение на Арбате за 91 млн рублей.

Команда Алексея Навального выяснила, что компания Екатерины Демидовой имеет в собственности 11 квартир в Праге общей стоимостью 147 млн рублей. При этом сами Демидовы в качестве места жительства в Чехии указывают в документах квартиру в историческом доме в центре города площадью в 300 кв. м.

Отдельно борцы с коррупцией оценили коллекцию наручных часов Владимира Ресина. Общая ее стоимость составляет 165 млн рублей или 2,3 млн долларов.

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