Главреда «Псковской губернии» вызвали в Центр «Э» из-за публикации о разливе химвеществ
Главреда издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина, признанного Минюстом «иностранным агентом», вызвали в Центр «Э» МВД России после выхода публикации о разливе химических веществ во время военных учений
Главного редактора издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина, признанного Минюстом «иностранным агентом», вызвали в Центр «Э» МВД России после выхода публикации о разливе химических веществ во время военных учений в Псковской области.
Борцы с экстремизмом на допросе сообщили журналисту, что жалобу на него подал сотрудник регионального управления МЧС.
8 сентября редакция «Псковской губернии» получила письмо с адреса прокуратуры Порховского района Псковской области на бланке, похожем на бланк МЧС, в котором говорилось о разливе химических веществ в Стругокрасненском районе. Инцидент произошел во время военных учений. Также в письме сообщалось, что в результате происшествия пострадали четыре человека.
Позже пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области опровергла информацию о разливе химвеществ, а «Псковская губерния» удалила публикацию.
В прокуратуре Порховского района в свою очередь заявили о взломе ведомственной почты.
Денис Камалягин считает, что письмо с сообщением о разливе опасных веществ могло быть провокацией лично против него. Он отметил, что аналогичную информацию получили и другие СМИ, однако ни одно провластное издание не опубликовало данную информацию. Журналист предполагает, что они знали о фейковом характере сообщения.