Меню
Общество
Российский флаг удалят из спорта на четыре года
14 сентября 2021, 03:16

Главреда «Псковской губернии» вызвали в Центр «Э» из-за публикации о разливе химвеществ

Главреда издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина, признанного Минюстом «иностранным агентом», вызвали в Центр «Э» МВД России после выхода публикации о разливе химических веществ во время военных учений

Главреда «Псковской губернии» вызвали в Центр «Э» из-за публикации о разливе химвеществ
Фото: 7x7-journal.ru

Главного редактора издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина, признанного Минюстом «иностранным агентом», вызвали в Центр «Э» МВД России после выхода публикации о разливе химических веществ во время военных учений в Псковской области.

Борцы с экстремизмом на допросе сообщили журналисту, что жалобу на него подал сотрудник регионального управления МЧС.

8 сентября редакция «Псковской губернии» получила письмо с адреса прокуратуры Порховского района Псковской области на бланке, похожем на бланк МЧС, в котором говорилось о разливе химических веществ в Стругокрасненском районе. Инцидент произошел во время военных учений. Также в письме сообщалось, что в результате происшествия пострадали четыре человека.

Позже пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области опровергла информацию о разливе химвеществ,  а «Псковская губерния» удалила публикацию.

В прокуратуре Порховского района в свою очередь заявили о взломе ведомственной почты.

Денис Камалягин считает, что письмо с сообщением о разливе опасных веществ могло быть провокацией лично против него. Он отметил, что аналогичную информацию получили и другие СМИ, однако ни одно провластное издание не опубликовало данную информацию. Журналист предполагает, что они знали о фейковом характере сообщения.

Материалы по теме
РКН заблокировал сайт газеты свердловского правительства из-за шуточной статьи о взятках
Главред «Проекта» Роман Баданин сообщил о запуске нового СМИ
Сайт издания Readovka разблокировали после удаления статей о депутате Саблине
Сейчас на главной
Авторская колонка
Бордюр. Как способ самоувековечивания
Через 500 лет, глядя на монументально-гранитные собянинские бордюры, москвичи будут говорить: Вот, в собянинские времена умели делать – не то, что теперь! 500 лет стоят – и ещё 500 стоять будут!
Авдерин Валерий
ФАС признала оператора Tele2 виновным в необоснованном повышении цен
сотовые операторы
ФАС признала оператора Tele2 виновным в необоснованном повышении цен
Федеральная антимонопольная служба России заявила, что сотовый оператор Tele2 нарушил антимонопольное законодательство и потребовал от компании снизить цены на связь
ФАС раскрыла картель на торгах по ремонтным работам в Московской области
ценовой сговор
ФАС раскрыла картель на торгах по ремонтным работам в Московской области
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель на торгах, связанных с контрактами на ремонтные работы в Московской области. В сговоре подозреваются семь компаний
Судебные приставы ошиблись лицами. Юридическими
роскомнадзор
Судебные приставы ошиблись лицами. Юридическими
В российский офис американской корпорации Google в бизнес-центре «Балчуг Плаза» вечером 13 сентября пришли сотрудники ФССП. Судебные приставы намеревались взыскать с компании долги, наложенные на нее по искам Роскомнадзора
Кандидата в депутаты Марию Бутину уличили в сокрытии от ЦИК сведений о судимости
выборы в Госдуму
Кандидата в депутаты Марию Бутину уличили в сокрытии от ЦИК сведений о судимости
На «Карту нарушений» движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесен в реестр иностранных агентов) поступила жалоба на кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Марию Бутину
В Египте в скором времени появятся два новых туристических города
Египет
В Египте в скором времени появятся два новых туристических города
Министр туризма Египта Халед аль-Анани сообщил, что в 100 километрах от Каира на Красном море появится город Аль-Галяля. Там власти страны планируют построить гавань для яхт
Аэрофлот. Легок на отъём
авиакомпании
Аэрофлот. Легок на отъём
Пассажиры «Аэрофлота» пожаловались на действия национальной авиакомпании, которая сначала отменила их рейс в Китай, а затем снова выставила билеты на продажу, но с наценкой в 800%
Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру
Алексей Навальный
Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру
О подаче судебных исков к надзорным ведомствам сообщает телеграм-канал «Можем объяснить». При этом содержание исковых заявлений политика не приводится
Европейской части России предсказали катастрофическую нехватку пресной воды
вода
Европейской части России предсказали катастрофическую нехватку пресной воды
Член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян сообщил о возможном возникновении катастрофического дефицита воды в европейской части России
Авторская колонка
Дети и демография. Взгляд из застенков
Уже около двух лет мне не предоставляют свидания с детьми. Особенно тяжело не видеть младших сыновей, наблюдая по фотографиям из писем за их физическим развитием и слыша все более разумные высказывания мальчиков по телефону.
Шестун Александр
В Красноярске дети пришли на урок в поле, потому что власти не построили школу
школа
В Красноярске дети пришли на урок в поле, потому что власти не построили школу
В Красноярске жители микрорайона «Образцово» провели на пустыре «открытый урок» для детей школьного возраста. Родители поставили парты в поле, на котором власти обещали построить новую школу
Нет «Единой России» - нет денег
агитация
Нет «Единой России» - нет денег
Глава Белоярского городского округа Андрей Горбов обратился к жителям поселка Совхозный с просьбой на предстоящих выборах проголосовать за кандидата в местную думу от «Единой России»
Россиянин Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису
большой теннис
Россиянин Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича
В крови погибших после употребления арбуза бабушки и внучки нашли смертельный яд
отравление
В крови погибших после употребления арбуза бабушки и внучки нашли смертельный яд
В крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, которые были госпитализированы с тяжелым отравлением после употребления арбуза, а затем скончались, обнаружили смертельный яд
В Финляндии начнутся испытания вакцины от COVID-19 на младенцах
коронавирус
В Финляндии начнутся испытания вакцины от COVID-19 на младенцах
Специалисты университета Тампере в Финляндии протестируют вакцину от коронавирусной инфекции на младенцах в возрасте от 6 месяцев
Верховный суд запретил блокировать банковские счета с алиментами
должники
Верховный суд запретил блокировать банковские счета с алиментами
Верховный суд РФ признал незаконной блокировку денежных средств на банковских счетах граждан, которые платят алименты на содержание несовершеннолетних детей
В Чехии по запросу Украины задержали «героя крымской весны»
Крым
В Чехии по запросу Украины задержали «героя крымской весны»
В Чехии сотрудники полиции задержали в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти, который сам себя назвал одним из участников присоединения полуострова Крым к России
«Это означает отключение интернета для России»
интернет
«Это означает отключение интернета для России»
Глава отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев сообщил о планах российских властей в ближайшие два года снизить скорость интернета для зарубежных сайтов в России до 24 Кбит/с