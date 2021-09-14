ФАС признала сотового оператора Tele2 виновным в необоснованном повышении цен
Федеральная антимонопольная служба России заявила, что сотовый оператор Tele2 нарушил антимонопольное законодательство и потребовал от компании снизить цены на связь
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что сотовый оператор Tele2 нарушил антимонопольное законодательство и потребовал от компании снизить цены на связь.
Проверка в отношении Tele2 была завершена 13 сентября. Компанию признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства.
По данным ведомства, в начале 2021 года сотовый оператор повысил стоимость услуг связи для 12 млн своих абонентов на 13%. Оператор объяснил повышение цен ростом затрат.
Абоненты Tele2 в ответ массово подали жалобы на оператора в ФАС.
В феврале 2021 года ФАС России возбудила в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства. В ходе проверки ведомство установило, что повышение тарифов на связь не было обусловлено ростом затрат оператора. ФАС обязал Tele2 вернуть прежние тарифы, которые действовали до января 2021 года.