14 сентября 2021, 02:08
ФАС раскрыла картель на торгах по ремонтным работам в Московской области
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель на торгах, связанных с контрактами на ремонтные работы в Московской области. В сговоре подозреваются семь компаний
Фото: РБК
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель на торгах, связанных с контрактами на ремонтные работы в Московской области. В сговоре подозреваются семь компаний.
В ФАС сообщили, что общая стоимость заключенных в ходе сговора госконтрактов составила 1,96 млн рублей.
В участии в картеле ведомство подозревает ООО «ВИП-Сервис», ООО «Строй Инжиниринг», ООО «АНП Груп», ООО «Строй мониторинг», ООО «Мосытун», ООО «СМ Комплекс» и ООО «СК Логистика».
Дело возбуждено по факту нарушения закона о защите конкуренции.
По данным РБК, в отношении нескольких сотрудников Минстроя на основании проверки ФАС возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничестве».