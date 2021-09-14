14 сентября 2021, 01:39
Судебные приставы пришли в московский офис Google за взысканием штрафов
В российский офис американской корпорации Google в бизнес-центре «Балчуг Плаза» вечером 13 сентября пришли сотрудники ФССП. Судебные приставы намеревались взыскать с компании долги, наложенные на нее по искам Роскомнадзора
Фото: m.fotostrana.ru
В российский офис американской корпорации Google в бизнес-центре «Балчуг Плаза» вечером 13 сентября пришли сотрудники ФССП. Судебные приставы намеревались взыскать с компании долги, наложенные на нее по искам Роскомнадзора.
Телеграм-канал Mash пишет, что судебные приставы застали в офисе только одну сотрудницу, которая сразу же связалась с юристом. Тот заявил приставам, что штрафы были наложены на компанию Google LLC, которая находится в США, а в офисе располагается юридическое лицо ООО Google.
Напомним, что ранее российские суды по искам Роскомнадзора назначили Google многомиллионные штрафы за отказ удалять противоправный контент и отказ хранить данные российских пользователей на территории РФ.