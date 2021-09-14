Кандидата в депутаты Марию Бутину уличили в сокрытии от ЦИК сведений о судимости
На «Карту нарушений» движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесен в реестр иностранных агентов) поступила жалоба на кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Марию Бутину
На «Карту нарушений» движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесен в реестр иностранных агентов) поступила жалоба на кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Марию Бутину.
Один из избирателей указал, что кандидат в депутаты скрыла от Центризбиркома информацию о своей судимости. Напомним, что Мария Бутина была привлечена к ответственности за незаконный лоббизм в США и провела в американской тюрьме больше года, сообщает «Собеседник».
Заявитель в своей жалобе отметил, что по закону, информация о судимости кандидата, которую ЦИК обязан указывать в информационных материалах, а сам кандидат предоставлять, описывается не только как нарушение Уголовного кодекса России, но и как судимость по «статье закона иностранного государства». Таким образом, г-жа Бутина должна была сообщить об этом в ЦИК, а ЦИК в свою очередь опубликовать данную информацию в информационных буклетах.