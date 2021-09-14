В учебнике по английскому языку за 6-й класс нашли ссылку на порносайт
В учебнике по английскому языку «Spotlight» для учащихся шестого класса обнаружили ссылку на порносайт. Отметим, что этот учебник был рекомендован Министерством образования РФ
В учебнике по английскому языку «Spotlight» для учащихся шестого класса обнаружили ссылку на порносайт. Отметим, что этот учебник был рекомендован Министерством образования РФ.
Пользователи интернет-сообщества Pikabu сообщили, что в одном из разделов учебника по английскому языку есть задание, которое посвящено удостоверениям личности, визиткам и кредитным картам. В качестве примера была приведена членская карта спортивного клуба, а на ней внизу мелким шрифтом оказался написан адрес интернет-ресурса с порнографическим контентом.
Примечательно, что ссылка встречается в изданиях учебника 2008-го, 2014-го и 2021 годов, а сам порносайт до сих пор является рабочим.
В издательстве «Просвещение» сообщили, что приостановили выпуск и распространение печатной версии учебника, пишет «Фонтанка».