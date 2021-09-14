Силовики задержали подозреваемого по делу о гибели двух человек после употребления арбуза
Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего сотрудника частной фирмы, который занимался дезинсекцией помещения магазина «Магнит» на Совхозной улице
В уголовном деле, возбужденном по факту смерти двух москвичек после употребления в пищу арбуза, появился подозреваемый.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего сотрудника частной фирмы, который занимался дезинсекцией помещения магазина «Магнит» на Совхозной улице.
В СКР сообщили, что версия нарушения правил безопасности при дезинсекции является приоритетной.
Ранее стало известно, что в крови погибших бабушки и внучки токсикологи обнаружили следы ядовитого вещества этиленгликоля, который обычно используется в качестве компонента тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол и крема для обуви.
Сотрудника, который занимался дезинфекцией, задержали после изучения записей с камер видеонаблюдения. На одной из записей мужчина проводит обеззараживание помещения, останавливается возле прилавка с арбузами, снимает респиратор, а затем убегает.