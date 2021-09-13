13 сентября 2021, 18:11
Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией
Россия с 21 сентября 2021 года возобновит авиационное сообщение с четырьмя странами, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса
Фото: gtrent.com
Россия с 21 сентября 2021 года возобновит авиационное сообщение с четырьмя странами, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса.
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ разрешил авиакомпаниям возобновить полеты в Испанию, Ирак, Кению и Словакию. Соответствующее решение связано с улучшением эпидемиологической ситуацией в этих странах.
Напомним, что в конце августа российские перевозчики возобновили полеты в Чехию, Доминиканскую республику и Южную Корею.