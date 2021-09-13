Петербургский избирком отказался от видеокамер на участках в избирательном округе Бориса Вишневского
Партия «Яблоко» сообщила об отсутствии видеонаблюдения на большей части избирательных участков в округе, в котором выдвигается депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский
Партия «Яблоко» сообщила об отсутствии видеонаблюдения на большей части избирательных участков в округе, в котором выдвигается депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
Председатель партии Николай Рыбаков обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с призывом принять «незамедлительные меры» по организации видеонаблюдения на указаных избирательных участках, сообщает «Новая газета».
Всего в Петербурге 1940 постоянных избирательных участков. Видеонаблюдение ЦИК планировал организовать на 1785 избирательных участках, а еще на 43 участках - установить видеорегистраторы. На 112 избирательных участках никакого видеонаблюдения не будет.
В «Яблоке» сообщили, что большая часть участков для голосования без видеонаблюдения располагается в Адмиралтейском и Центральном районах северной столицы. Эти районы входят в состав Центрального одномандатного избирательного округа №216 на выборах в Госдуму и одномандатного избирательного округа №2 на выборах в Законодательное Собрание. В этом округе избирается депутат Закса от «Яблока» Борис Вишневский, против которого уже выставили двух «двойников» (два кандидата, связанных с «Единой Россией», изменили свои имена и фамилии на «Борис Вишневский»).
В петербургском горизбиркоме отсутствие видеонаблюдения в Центральном избирательном округе объяснили наличием большого количестве памятников культуры, на которых запрещается устанавливать камеры.
В «Яблоке» такие аргументы считают абсурдными и заявляют, что камеры в округе Бориса Вишневского не ставят с целью организации фальсификаций при голосовании и подсчете голосов.