В Египте в скором времени появятся два новых туристических города
Министр туризма Египта Халед аль-Анани сообщил, что в 100 километрах от Каира на Красном море появится город Аль-Галяля. Там власти страны планируют построить гавань для яхт
В Египте, который спустя шесть лет вновь открылся для российских туристов, появятся два новых города-курорта.
Министр туризма Египта Халед аль-Анани сообщил в интервью «Известиям», что в 100 километрах от Каира на Красном море появится город Аль-Галяля. Там власти страны планируют построить гавань для яхт.
Второй город-курорт Аль-Аламин появится на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии.
В Минтуризма сообщили, что во все туристические города планируется организовать дешевые перелеты, чтобы путешественники имели возможность посетить их все.
Напомним, что в августе 2021 года российские власти объявили о возобновлении полетов на курорты Египта - в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Это произошло спустя шесть лет после крушения на Синайском полуострове российского самолета в результате теракта. Тогда погибло 224 человека, а президент Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения между Россией и Египтом.