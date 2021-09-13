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13 сентября 2021, 15:39

Суд арестовал владельца фирмы-подрядчика Минобороны России

Тверской райсуд Москвы арестовал 72-летнего бизнесмена и полковника в отставке Эдуарда Когтенкова, который в рамках госзаказа поставляет наручные часы для Министерства обороны России

Суд арестовал владельца фирмы-подрядчика Минобороны России
Фото: vademec.ru

Тверской райсуд Москвы арестовал 72-летнего бизнесмена и полковника в отставке Эдуарда Когтенкова, который в рамках госзаказа поставляет наручные часы для Министерства обороны России. Бывший полковник владеет фирмой «Восток-Дизайн».

Следственный комитет обвиняет Эдуарда Когтенкова и его партнеров в крупном мошенничестве. Согласно материалам дела, подозреваемые похитили бюджетные средства при выполнении госконтрактов Минобороны по изготовлению и поставкам армейских механических наручных часов 6Э4–2 для экипировки «Ратник», сообщает «КоммерсантЪ».

Также сообщается, что ранее к компании «Восток-Дизайн» подали иски структуры оборонного ведомства, которые сдавали ей помещения в аренду. Иски связаны с задержками оплаты аренды.

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