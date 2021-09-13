В Ижевске представители «Единой России» предлагали избирателям по 300 рублей за голос
Встреча проходила в администрации Индустриального района. Человек с голосом, похожим на голос Фарита Губаева, заявил, что от результатов выборов будет зависеть финансирование муниципальных объектов, в том числе детских садов
В YouTube-канале проекта «Удмуртия против коррупции» появилась аудиозапись разговора предположительно спикера гордумы Ижевска Фарита Губаева и помощника кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» со старшими по жилым домам, в котором политики предлагают избирателям денежное вознаграждение на голос в пользу партии власти на сентябрьских выборах.
Встреча проходила в администрации Индустриального района. Человек с голосом, похожим на голос Фарита Губаева, заявил, что от результатов выборов будет зависеть финансирование муниципальных объектов, в том числе детских садов. Политик просит участников встречи обеспечить «Единой России» голоса, сообщает Znak.com.
Предположительно спикер городской думы заявил, что если бы в Удмуртии избиратели голосовали также, как, например, жители Белгородской области, то «у нас бы уже давно был город-сад».
Помощник кандидата в депутаты Госдумы Андрея Исаева в свою очередь попросил старших по домам подготовить списки сторонников и сагитировать их проголосовать за «Единую Россию». Помощник депутата также пообещал 300 рублей за каждого привлеченного сторонника.
В «Единой России» и городской думе Ижевска пока данную запись не прокомментировали.