Пассажиры пожаловались на «Аэрофлот», который поднял цены на билеты на 800%
Пассажиры «Аэрофлота» пожаловались на действия национальной авиакомпании, которая сначала отменила их рейс в Китай, а затем снова выставила билеты на продажу, но с наценкой в 800%
Пассажиры «Аэрофлота» пожаловались на действия национальной авиакомпании, которая сначала отменила их рейс в Китай, а затем снова выставила билеты на продажу, но с наценкой в 800%.
Телеграм-канал Mash сообщает, что в ловушку «Аэрофлота» попались не менее 50 пассажиров. Россияне заранее купили билеты в Китай по цене около 60 тысяч рублей. Позже национальный авиаперевозчик отменил этот рейс и поставил пассажиров с купленными билетами в «лист ожидания». Если пассажиру необходимо было вылететь срочно, то «Аэрофлот» предложил им билеты уже по цене 300 тысяч рублей. Более того, на следующий день перекупщики начали продавать билеты на этот рейс по 500 тысяч рублей за эконом-класс и по миллиону рублей - за бизнес-класс.
Пассажиры написали коллективную жалобу на «Аэрофлот». Юристы отметили, что авиакомпания с государственным участием нарушила сразу несколько статей закона о защите прав потребителей и Воздушного кодекса.