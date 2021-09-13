13 сентября 2021, 13:59
Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру
О подаче судебных исков к надзорным ведомствам сообщает телеграм-канал «Можем объяснить». При этом содержание исковых заявлений политика не приводится
Фото: РИА Новости
Оппозиционер Алексей Навальный, который находится в колонии, подал иск к Генпрокуратурк РФ и Роскомнадзору.
О подаче судебных исков к надзорным ведомствам сообщает телеграм-канал «Можем объяснить». При этом содержание исковых заявлений политика не приводится.
Известно только, что речь идет об оспаривании решений и действий органов государственной власти. Возможно иски связаны с блокировкой сайта «Умное голосование». Ранее в Роскомнадзоре объяснили блокировку этого ресурса тем, что он якобы связан с экстремистскими организациями.