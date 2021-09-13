Европейской части России предсказали катастрофическую нехватку пресной воды
Член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян сообщил о возможном возникновении катастрофического дефицита воды в европейской части России
Научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян сообщил о возможном возникновении катастрофического дефицита воды в европейской части России.
В интервью «Парламентской газете» ученый заявил, что на расположенную за Уралом часть России приходится 80% валового запаса пресной воды. Оставшиеся 20% приходятся на территорию, где сосредоточены 80% населения страны и хозяйства.
По словам Данилова-Данильяна, если не принимать никаких мер, то к 2035 году в европейской части России возникнет катастрофическая ситуация с водой. При этом в зоне особого риска находятся Крым, Калмыкия, Кубань, Ставропольский край, Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курганская и Оренбургская области.
Причинами возникновения дефицита пресной воды специалисты называют глобальное потепление (оно приводит к испарению влаги) и антропогенный фактор. Последний означает, что около трети из забираемого объема воды возвращается обратно загрязненной.