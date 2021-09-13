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13 сентября 2021, 13:38

Москвичи пожаловались на «активного гражданина», который «стучит» на автомобилистов ради баллов

Жители Москвы пожаловались на некоего гражданина, который «сдает» их властям через приложение «Активный гражданин» ради поучения бонусных баллов

Москвичи пожаловались на «активного гражданина», который «стучит» на автомобилистов ради баллов
Фото: newvz.ru

Жители Москвы пожаловались на некоего гражданина, который «сдает» их властям через приложение «Активный гражданин» ради поучения бонусных баллов.

В сообществе «Реальная жизнь Перово Новогиреево Ивановское Вешняки» в соцсети Facebook сообщается, что мужчина ходит по улицам района Перово, фотографирует автомобили нарушителей правил дорожного движения и присылает снимки в приложение «Активный гражданин». У итоге автомобилисты получают штрафы, а «стукач» - баллы.

В основном «активный гражданин» фотографирует автомобили, которые стоят во дворах под знаком «стоянка запрещена 10 метров». Владельцы этих машин получают штрафы в размере от 1250 до 3000 рублей, сообщает «Мослента».

Жители Перово и соседних районов отметили, что с каждым днем число оштрафованных автомобилистов растет.

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