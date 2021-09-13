13 сентября 2021, 12:59
В Турции в ДТП попал автобус с туристами из России. У водителя случился сердечный приступ
Дорожная авария произошла в курортной области Мугла. По предварительным данным, у водителя туристического автобуса случился сердечный приступ
Фото: Известия
В Турции произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил туристов из России и Украины.
Дорожная авария произошла в курортной области Мугла. По предварительным данным, у водителя туристического автобуса случился сердечный приступ. Мужчина потерял управление и допустил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение со студенческим автобусом.
К настоящему времени известно, что водитель туристического автобуса скончался, пострадали около 30 человек. Как минимум трое студентов госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщают «Известия».