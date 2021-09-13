Конституционный суд подтвердил право бездомных быть включенными в очередь на жилье
Конституционный суд России подтвердил право граждан без определенного места жительства на включение в очередь на жилье в Санкт-Петербурге без прописки в северной столице, которой у них не может быть по определению
Конституционный суд России подтвердил право граждан без определенного места жительства на включение в очередь на жилье в Санкт-Петербурге без прописки в северной столице, которой у них не может быть по определению. При этом бездомные должны доказать факт проживания в городе в течение 10 лет и более.
КС РФ рассматривал жалобу трех граждан, которым власти и суды низших инстанций отказали в праве быть признанными нуждающимися в жилье. Такие решения выносились на основании того факта, что бездомные не могут доказать факт своего проживания в северной столице в течении 10 лет. Последнее в Петербурге является основанием для включения гражданина в очередь на жилье.
Конституционный суд отметил, что в законодательстве нет утверждения того, что доказательством проживания в городе является исключительно регистрация, сообщает РБК.