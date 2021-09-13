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13 сентября 2021, 11:42

Президент поручил правительству найти деньги на индексацию зарплат силовиков выше уровня инфляции

Президент Владимир Путин поручил правительству зарезервировать в бюджете денежные средства на индексацию зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022–2023 годах

Президент поручил правительству найти деньги на индексацию зарплат силовиков выше уровня инфляции
Фото: mobti.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству зарезервировать в бюджете денежные средства на индексацию зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022–2023 годах.

В какой срок правительство должно отчитаться о выполнении поручения главы государства, не сообщается.

Напомним, что в разгар кампании по выборам в Госдуму РФ Владимир Путин на встрече с кандидатами в депутаты от «Единой России» пообещал военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам силовых ведомств единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.

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