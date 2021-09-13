13 сентября 2021, 11:42
Президент поручил правительству найти деньги на индексацию зарплат силовиков выше уровня инфляции
Президент Владимир Путин поручил правительству зарезервировать в бюджете денежные средства на индексацию зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022–2023 годах
Фото: mobti.ru
Президент Владимир Путин поручил правительству зарезервировать в бюджете денежные средства на индексацию зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022–2023 годах.
В какой срок правительство должно отчитаться о выполнении поручения главы государства, не сообщается.
Напомним, что в разгар кампании по выборам в Госдуму РФ Владимир Путин на встрече с кандидатами в депутаты от «Единой России» пообещал военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам силовых ведомств единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.