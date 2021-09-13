СКР намерен возбудить уголовные дела против пятерых судей
Глава СКР Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление с запросом о возбуждении уголовных дел в отношении двух бывших и трех действующих судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление с запросом о возбуждении уголовных дел в отношении двух бывших и трех действующих судей.
Речь идет о мировой судье Ирине Бородиной, которую СКР подозревает в совершении особо крупного мошенничества. Бывшую судью Юлию Давыдову подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, а воронежскую судью Людмилу Козиеву подозревают в совершении ДТП, в результате которого серьезно пострадал один человек.
Кроме того, СКР намерен возбудить уголовные дела против мирового судьи из Керчи Ивана Стрешенца и экс-судьи из Волгограда Артура Дудникова. Первого подозревают в препятствовании правосудию, а второго - в мошенничестве.