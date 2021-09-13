13 сентября 2021, 10:59
Причиной жесткой посадки самолета L-410 могла стать ошибка экипажа
Следственный комитет России назвал основные версии крушения пассажирского самолета L-410 под Иркутском. Это ошибка экипажа и отказ техники
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России назвал основные версии крушения пассажирского самолета L-410 под Иркутском. Это ошибка экипажа и отказ техники.
В Следственном комитет предполагают, что пилоты могли допустить ошибку во время маневрирования при повторном заходе на посадку.
В свою очередь в авиакомпании «СиЛа» сообщили РИА Новости, что причиной жесткой посадки лайнера могла стать плохая видимость из-за тумана.
Напомним, что пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку вечером 12 сентября в четырех километрах от населенного пункта Казачинское. На борту воздушного судна находилось 16 человек. Четверо из них погибли - это пилот и три пассажира.