13 сентября 2021, 10:47
В Красноярске дети пришли на урок в поле, потому что власти не построили школу
В Красноярске жители микрорайона «Образцово» провели на пустыре «открытый урок» для детей школьного возраста. Родители поставили парты в поле, на котором власти обещали построить новую школу
Фото: Телеграм-канал "Борус"
В Красноярске жители микрорайона «Образцово» провели на пустыре «открытый урок» для детей школьного возраста. Родители поставили парты в поле, на котором власти обещали построить новую школу.
Телеграм-канал «Борус» сообщает, что акцию протеста провели в субботу, 11 сентября, поэтому уроки дети не прогуляли.
Жители «Образцово» рассказали, что ближайшие школы для их детей находятся в соседних микрорайонах — Черемушках и Первомайском. При это еще в 2017 году чиновники обещали построить в микрорайоне школу, но выделенный под стройку участок продолжает пустовать.