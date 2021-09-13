Глава Белоярского городского округа попросил граждан проголосовать за кандидата от «ЕР»
Глава Белоярского городского округа (Свердловская область) Андрей Горбов обратился к жителям поселка Совхозный с просьбой на предстоящих выборах проголосовать за кандидата в местную думу от «Единой России»
Глава Белоярского городского округа (Свердловская область) Андрей Горбов обратился к жителям поселка Совхозный с просьбой на предстоящих выборах проголосовать за кандидата в местную думу от «Единой России». Соответствующее видео опубликовал в Facebook Андрей Терентьев.
На этом видео Андрей Горбов заявляет, что если на думских выборах победит какой-либо другой кандидат (например, кандидат от «Справедливой России»), то «денег здесь не будет».
«У меня огромная просьба поддержать представителя администрации. Этой мой товарищ, друг, состоит в Федерации бокса. Помогает нам. Он представляет „Единую Россию“, представляет администрацию», — заявил на встрече с избирателями Андрей Горбов.
Затем в разговоре с некой женщиной глава городского округа заявил, что если выборы выиграет кандидат от «Справедливой России», то «ни копейки в территорию не вложит».
«Я не буду врать, я стою в храме и честно говорю: выиграет Нина Русских, здесь денег не будет. Ни на котельные, ни на дороги, ни на что. Победит „Единая Россия“, вы увидите, какие здесь будут преобразования к следующему году», — добавил г-н Горбов.
При этом сам чиновник заявил порталу Znak.com, что его слова были вырваны из контекста. По словам Горбова, на встрече с избирателями «совершенно не так все было».