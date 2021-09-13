13 сентября 2021, 09:54
Россиянин Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича
Фото: sport.ru
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
Даниил Медведев одержал победу в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
По итогам турнира 25-летний россиянин занял второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Новак Джокович в текущем году выиграл три из четырех турниров «Большого шлема» - Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Однако Открытый чемпионат США ему выиграть не удалось.