В регионах проведут эксперимент с внедрением новой системы оплаты труда учителей
В рамках экспериментальной реформы власти установят порядок определения должностных окладов педагогов и составят перечни дополнительных выплат с размерами и условиями их назначения
Российские власти проведут в пяти регионах эксперимент по внедрению новой системы оплаты труда школьных педагогов.
В рамках экспериментальной реформы власти установят порядок определения должностных окладов педагогов и составят перечни дополнительных выплат с размерами и условиями их назначения. На основании этих показателей региональные власти будут определять размер зарплат учителей.
В правительстве пояснили, что прежняя структура оплаты труда учителей, которая состоит из оклада и компенсационно-стимулирующих выплат, сохранится. Одновременно с этим будет разработан порядок определения размера ставки зарплаты «на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп», а также два перечня — компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера.
В регионах, которые примут участие в эксперименте, итоговый размер зарплаты учителя будет определяться с учетом всех перечисленных категорий, сообщает «КоммерсантЪ».
Что касается самого эксперимента, то он начнется в мае 2022 года, а проводить его будут в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Мордовии. Эксперимент продлится год.