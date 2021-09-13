В крови погибших после употребления арбуза бабушки и внучки нашли смертельный яд
В крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, которые были госпитализированы с тяжелым отравлением после употребления арбуза, а затем скончались, обнаружили смертельный яд
В крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, которые были госпитализированы с тяжелым отравлением после употребления арбуза, а затем скончались, обнаружили смертельный яд.
По результатам аутопсии в крови погибших были обнаружены следы смертельно ядовитого вещества — этиленгликоля. Такое вещество используют в составе тормозных жидкостей и антифризов, а также средств для мытья стекол, крема для обуви.
Каким образом этиленгликоль попал в организм бабушки и внучки, пока не сообщается.
Напомним, что 10 сентября в московскую больницу были госпитализированы мать, бабушка и девочка-подросток с признаками отравления. Бабушка и внучка скончались, а состояние матери врачам удалось стабилизировать. Известно, что все трое употребляли накануне арбуз, купленный в магазине сети «Магнит».
Позже из этого же дома на Совхозной улице и соседних домов в больницу с симптомами отравления были доставлены еще 8 человек, но не все из них ели арбуз.
Пока основной версией трагедии считают отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал.