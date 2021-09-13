В Финляндии начнутся испытания вакцины от COVID-19 на младенцах
Специалисты университета Тампере в Финляндии протестируют вакцину от коронавирусной инфекции на младенцах в возрасте от 6 месяцев
Специалисты университета Тампере в Финляндии протестируют вакцину от коронавирусной инфекции на младенцах в возрасте от 6 месяцев.
Телеканал Yle сообщает, что на малышах будут проверять вакцину Comirnaty, разработанную компаниями Biontech и Pfizer.
Аналогичные исследования пройдут в группе от двух лет и старше.
К испытаниям вакцины против COVID-19 допускаются здоровые дети без снижающего иммунитет заболевания, синдрома мультисистемного воспаления или аллергической реакции на вакцины.
По данным специалистов, у младенцев в возрасте до 6 месяцев сохраняется иммунитет, полученный через плаценту в утробе матери, поэтому на них вакцина проверяться не будет.
Если вакцина покажет на детях свою эффективность при незначительных побочных эффектах, то их прививать от коронавируса начнут в начале 2022 года.