Верховный суд запретил блокировать банковские счета с алиментами
Верховный суд РФ признал незаконной блокировку денежных средств на банковских счетах граждан, которые платят алименты на содержание несовершеннолетних детей
Верховный суд РФ признал незаконной блокировку денежных средств на банковских счетах граждан, которые платят алименты на содержание несовершеннолетних детей.
Разъяснение по вопросу алиментов ВС РФ опубликовал в рамках рассмотрения жалобы мужчины, на чей счет был наложен арест по исполнительному листу. Деньги с его счета приставы не списали, но средства были заморожены.
Мужчина пожаловался в суд на блокировку своего счета из-за долгов. В своем иске он указал, что на этот банковский счет зачисляются алименты на содержание его несовершеннолетних детей, сообщает «Российская газета».
В разъяснении Верховного суда отмечается, что алименты относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забрать в счет долга. По данным высшей судебной инстанции, у гражданина всегда должна быть возможность снять алименты на детей со счета даже при наличии долгов.