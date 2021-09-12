12 сентября 2021, 21:49
В Иркутской области совершил жесткую посадку самолет L-410
Самолет L-410 выполнял рейс из Иркутска в населенный пункт Казачинское. Воздушное судно совершило жесткую посадку в 4 км от пункта назначения при повторном заходе на посадку
В Иркутской области совершил жесткую посадку пассажирский самолет L-410. На борту лайнера находились 16 человек, есть погибшие.
Самолет L-410 выполнял рейс из Иркутска в населенный пункт Казачинское. Воздушное судно совершило жесткую посадку в 4 км от пункта назначения при повторном заходе на посадку.
В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили «Интерфаксу», что основной причиной жесткой посадки L-410 пока считается отказ техники.
По данным ведомства, экипаж сообщил диспетчеру об отказе техники, а затем выполнил аварийную посадку в тайге.
В Следственном комитете сообщили, что все пассажиры и члены экипажа в результате авиакатастрофы выжили. Однако позже в МЧС сообщили о гибели пилота и трех пассажиров.