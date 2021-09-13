В Чехии по запросу Украины задержали «героя крымской весны»
В Чехии сотрудники полиции задержали в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти, который сам себя назвал одним из участников присоединения полуострова Крым к России
В Чехии сотрудники полиции задержали в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти, который сам себя назвал одним из участников присоединения полуострова Крым к России в 2014 году.
О задержании Александра Франчетти сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Политик назвал задержанного «героем крымской весны».
Власти Чехии сообщили, что Александр Франчетти задержан «на основании ордера на арест, выданного Украиной». Сейчас сотрудники российского посольства выясняют обстоятельства инцидента.
Чешское издание iRozhlas сообщает, что Александр Франчетти в 2014 году участвовал в присоединении Крыма к России. На полуострове он сформировал военизированную группировку «Северный ветер», которую курировали российские военнослужащие.