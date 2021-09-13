Журналист Христо Грозев сообщил о планах властей снизить скорость зарубежного сегмента интернета
Глава отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев сообщил о планах российских властей в ближайшие два года снизить скорость интернета для зарубежных сайтов в России до 24 Кбит/с
Глава отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев сообщил о планах российских властей в ближайшие два года снизить скорость интернета для зарубежных сайтов в России до 24 Кбит/с.
В ходе конференции имени Леннарта Мери в Таллине Христо Грозев сообщил со ссылкой на некие источники, что у российских властей имеется «конкретный план уничтожения интернета в России».
Осуществить свой план власти собираются через систему аккредитации хостинг-провайдеров. Так, для получения аккредитации провайдеры должны будут предоставить полную информацию о своих пользователях, в том числе SSL-сессии, логины и IP-адреса. Фактически это означает утрату анонимности в сети интернет.
Хостинг-провайдерам без аккредитации в течение двух лет ограничат скорость до 24 Кбит/с. Христо Грозев отметил, что на такой скорости в 90-х годах россияне подключались к интернету через телефон. Замедление коснется в том числе YouTube, Twitter и других крупных иностранных сервисов.
«Это означает отключение интернета для России», — заявил журналист-расследователь.