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Спорт
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12 сентября 2021, 11:15

Кафельников раскритиковал Путина за его позицию по вопросу легионеров в российском футболе

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников раскритиковал позицию президента Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в российских футбольных клубах

Кафельников раскритиковал Путина за его позицию по вопросу легионеров в российском футболе
Фото: spartakworld.ru

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников раскритиковал позицию президента Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в российских футбольных клубах.

«Если после слов Путина лимит на легионеров не отменят, наш футбол еще лет 100 будет в заднице, и еще столько же мы не будем играть на Олимпиаде», - заявил теннисист, слова которого приводит Sports.ru.

Евгений Кафельников также отметил, что российские чиновники всегда переобуваются, поэтому и после слов президента они, скорее всего, поменяют свое мнение в вопросе легионеров.

«Благодаря таким некомпетентным действиям некоторых людей мы все глубже и глубже себя закапываем», - добавил Кафельников.

Сам спортсмен отметил, что «при всем уважении» Владимир Путин некомпетентен в вопросах спорта, поэтому руководство Российского футбольного союза не должно к нему прислушиваться.

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