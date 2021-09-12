Кафельников раскритиковал Путина за его позицию по вопросу легионеров в российском футболе
Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников раскритиковал позицию президента Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в российских футбольных клубах
Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников раскритиковал позицию президента Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в российских футбольных клубах.
«Если после слов Путина лимит на легионеров не отменят, наш футбол еще лет 100 будет в заднице, и еще столько же мы не будем играть на Олимпиаде», - заявил теннисист, слова которого приводит Sports.ru.
Евгений Кафельников также отметил, что российские чиновники всегда переобуваются, поэтому и после слов президента они, скорее всего, поменяют свое мнение в вопросе легионеров.
«Благодаря таким некомпетентным действиям некоторых людей мы все глубже и глубже себя закапываем», - добавил Кафельников.
Сам спортсмен отметил, что «при всем уважении» Владимир Путин некомпетентен в вопросах спорта, поэтому руководство Российского футбольного союза не должно к нему прислушиваться.