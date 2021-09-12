РКН заблокировал сайт газеты свердловского правительства из-за шуточной статьи о взятках
Роскомнадзор заблокировал сайт официальной газеты правительства Свердловской области «Областная газета». Поводом для блокировки стал шуточны текст о том, как брать и давать взятки должностным лицам, чтобы не нести за это уголовную ответственность
Роскомнадзор заблокировал сайт официальной газеты правительства Свердловской области «Областная газета». Поводом для блокировки стал шуточны текст о том, как брать и давать взятки должностным лицам, чтобы не нести за это уголовную ответственность.
Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин в связи с блокировкой сайта написал в Facebook, что Роскомнадзор должен быть ликвидирован.
«Орган, причиняющий вред Российской Федерации, средствам массовой информации и гражданам. Орган дури и произвола», — заявил журналист, слова которого приводит Znak.com.
Фактически сайт «Областной газеты» оказался заблокирован в разгар кампании по выборам в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области.
Шуточный материал о взятках был впервые опубликован в издании «Красная бурда». Позже этот материал суд признал запрещенным к распространению. Суд счет эту статью инструкцией для чиновников по совершению незаконных действий. Пр этом в 2019 году Кировский райсуд Екатеринбурга признал текст «Красной бурды» не запрещенной информацией.