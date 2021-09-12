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4 млрд оттенков коррупции
12 сентября 2021, 10:47

В Подмосковье неизвестные ограбили дом олимпийской чемпионки Елены Весниной

В Московской области ограбили дом известной теннисистки и олимпийской чемпионки Елены Весниной. Грабители вынесли из коттеджа спортсменки завоеванные ею медали и драгоценности

В Подмосковье неизвестные ограбили дом олимпийской чемпионки Елены Весниной
Фото: juniortennis.ru

В Московской области ограбили дом известной теннисистки и олимпийской чемпионки Елены Весниной. Грабители вынесли из коттеджа спортсменки завоеванные ею медали и драгоценности.

Елена Веснина рассказала «Коммерсанту», что они ужинали в мужем в ресторане, а пока их не было произошло ограбление. Сигнализация при этом не сработала.

По предварительным данным, грабители перелезли через забор и взломали дверь. Веснина сообщила, что злоумышленники взломали сейф и забрали драгоценности. Также похищены все медали спортсменки.

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