Жительница Балашихи привезла гроб с телом сестры к мэрии из-за отказа в захоронении
Жительница подмосковной Балашихи Наталья Чуканова привезла гроб с телом своей сестры к зданию администрации города из-за того, что ей отказали в захоронении
Жительница подмосковной Балашихи Наталья Чуканова привезла гроб с телом своей сестры к зданию администрации города из-за того, что ей отказали в захоронении.
По данным издания Baza, Наталья Чуканова хотела похоронить сестру на Фенинском кладбище в Балашихе, где уже похоронен их отец. Смотритель кладбища оценил стоимость похорон в 120 тысяч рублей.
Смотритель (он же сотрудник муниципального казенного учреждения, которое отвечает за кладбища Балашихинского района) предложил женщине услуги государственного учреждения «Центр мемориальных услуг». Последнее подчиняется главному управлению региональной безопасности по Московской области, а его директор Николай Казаков фигурирует в расследовании Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве и Подмосковье.
Фактически смотритель навязывал Чукановой услуги «от ритуальной фирмы своих знакомых».
Жительница Балашихи нашла ритуальную фирму, которая предложила за свои услуги намного меньшую сумму - 20 тысяч рублей. Однако смотритель отказал Чукановой в выдаче разрешения на захоронение, поскольку она отказалась платить фирме его знакомых.
В итоге Наталья Чуканова привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихинского района. Акция протеста возымела действие - чиновники помогли женщине получить разрешение на захоронение на Фенинском кладбище.