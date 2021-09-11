В Москве сторонников Навального отстранили от участия в концерте по случаю Дня города
В Москве 13 человек исключили из списка участников праздничного концерта в честь Дня города из-за поддержки оппозиционера Алексея Навального и участия в акциях протеста
В Москве 13 человек исключили из списка участников праздничного концерта в честь Дня города из-за поддержки оппозиционера Алексея Навального и участия в акциях протеста.
Сотрудник Государственной академической хоровой капеллы Дмитрий Клюев сообщил порталу «ОВД-Инфо», что списки участников концерта проверяли сотрудники ФСО, поскольку праздник должен посетить президент Владимир Путин.
По итогам проверки к участию в концерте по случаю Дня города не допустили четырех музыкантов капеллы, трех человек из Государственного оркестра имени Светланова и еще шесть человек из команды режиссеров.
Дмитрий Клюев также рассказал, что накануне к нему приходили сотрудники полиции и предлагали написать заявление на Алексея Навального из-за утечки персональных данных граждан, зарегистрировавшихся на сайтах «Умное голосование» и «Свободу Навальному».
«Другие отстраненные так или иначе тоже засветились в „Умном голосовании“, митингах и подобном. Организаторы в шоке, им никто ничего не объяснил», — добавил Дмитрий Клюев.
По данным «ОВД-Инфо», всего сотрудники полиции опросили около 1,5 тысячи человек, которые были зарегистрированы на сайтах «Умное голосование» и «Свободу Навальному». Силовики предлагали им написать заявление на оппозиционера по факту нарушения закона о защите персональных данных.