В Липецкой области в жилом доме взорвался газ. Есть погибшие
В поселке Солидарность недалеко от города Елец Липецкой области в многоквартирном доме №24 по улице Школьная произошел взрыв бытового газа
В поселке Солидарность недалеко от города Елец Липецкой области в многоквартирном доме №24 по улице Школьная произошел взрыв бытового газа.
На момент происшествия в доме находилось 25 человек. Двое в результате взрыва погибли три человека - двое взрослых и ребенок. Еще семеро пострадали.
Взрывом разрушен один из двух подъездов, частично обрушилась стена дома.
В пресс-службе правительства Липецкой области сообщили агентству ТАСС, что под завалами еще могут находиться люди.
Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, что ранее взрыв бытового газа произошел в жилом доме в подмосковном Ногинске. Там в результате взрыва и частичного обрушения дома погибли 7 человек.