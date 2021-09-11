В Москве из дома на Совхозной, где скончались внучка и бабушка, в больницу отправили еще трех человек
В Москве из жилого дома на Совхозной улице госпитализировали еще трех человек с симптомами отравления. Ранее в этом доме после употребления арбуза из магазина «Магнит» была госпитализирована семья из трех человек
В Москве из жилого дома на Совхозной улице госпитализировали еще трех человек с симптомами отравления. Ранее в этом доме после употребления арбуза из магазина «Магнит» была госпитализирована семья из трех человек, двое из которых скончались.
«Известия» сообщают, что из дома на Совхозной госпитализировали двух девочек в возрасте 12 и 17 лет, а также 26-летнего взрослого. Кроме того, в больницу доставили двух жительниц других домов на Совхозной — это женщины в возрасте 55 и 62 лет. Все они были госпитализированы с признаками отравления.
Согласно предварительным данным, одна из пострадавших сообщила, что употребляла в пищу арбуз, но купила его не в «Магните», а в «Пятерочке». Меньше чем через сутки у нее проявились симптомы отравления.
Напомним, что первыми с сильнейшим отравлением были госпитализированы бабушка, мать и 15-летняя дочь. Подросток и бабушка скончались, а мать находится в реанимации. В тот же день в больницу попала их соседка, а также сын другой соседки.
Магазин «Магнит» отвергает версию об отравлении людей арбузом, однако эту партию ягоды сняли с продажи. Представитель торговой сети также сообщил, что лабораторная экспертиза не обнаружила отклонений от норм пищевой безопасности в арбузах.