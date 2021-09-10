Кандидат в депутаты от КПРФ сообщил о принуждении написать заявление на Алексея Навального
Глава межрегионального профсоюза работников общественного транспорта и кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Юрий Дашков рассказал о попытках сотрудников полиции принудить его написать заявление на Алексея Навального
Глава межрегионального профсоюза работников общественного транспорта и кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Юрий Дашков рассказал о попытках сотрудников полиции принудить его написать заявление на Алексея Навального.
На основании этого заявления сотрудники Центра «Э» планировали возбудить против оппозиционера еще одно уголовное дело. Речь идет о незаконном сборе и распространении персональных данных, сообщает Znak.com.
Юрий Дашков рассказал, что сотрудники полиции обращались к нему с предложением написать заявление на Алексея Навального три раза - в последний раз 9 сентября. Силовики интересовались, не хочет ли политик написать заявление о нарушении закона о защите персональных данных из-за того, что сведения о нем публиковались на сайте проекта «Умное голосование». Коммунист писать заявление отказался.
Полицейские, по словам Юрия Дашкова, объясняли свою мотивацию тем, что «сверху поступило указание».