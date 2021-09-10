10 сентября 2021, 16:25
Челябинских анархистов приговорили к реальному сроку за баннер «ФСБ - главный террорист»
Центральный райсуд Челябинска приговорил анархистов Дмитрия Цибуковского и его жену Анастасию Сафонову к 2,5 и 2 годам лишения свободы за баннер с надписью «ФСБ — главный террорист»
Фото: 74.ru
Центральный райсуд Челябинска приговорил анархистов Дмитрия Цибуковского и его жену Анастасию Сафонову к 2,5 и 2 годам лишения свободы за баннер с надписью «ФСБ — главный террорист», который они вывесили на здании управления спецслужбы по региону.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что суд признал Цибуковского и Сафонову виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды, а также вандализме.
Гособвинение просило суд приговорить анархистов к 6 годам лишения свободы.
Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова вывесили баннер «ФСБ — главный террорист» на здании УФСБ по Челябинской области в ночь на 15 февраля 2018 года «в знак солидарности с репрессируемыми по всей стране анархистами».