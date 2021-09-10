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10 сентября 2021, 16:25

Челябинских анархистов приговорили к реальному сроку за баннер «ФСБ - главный террорист»

Центральный райсуд Челябинска приговорил анархистов Дмитрия Цибуковского и его жену Анастасию Сафонову к 2,5 и 2 годам лишения свободы за баннер с надписью «ФСБ — главный террорист»

Челябинских анархистов приговорили к реальному сроку за баннер «ФСБ - главный террорист»
Фото: 74.ru

Центральный райсуд Челябинска приговорил анархистов Дмитрия Цибуковского и его жену Анастасию Сафонову к 2,5 и 2 годам лишения свободы за баннер с надписью «ФСБ — главный террорист», который они вывесили на здании управления спецслужбы по региону.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что суд признал Цибуковского и Сафонову виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды, а также вандализме.

Гособвинение просило суд приговорить анархистов к 6 годам лишения свободы.

Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова вывесили баннер «ФСБ — главный террорист» на здании УФСБ по Челябинской области в ночь на 15 февраля 2018 года «в знак солидарности с репрессируемыми по всей стране анархистами».

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