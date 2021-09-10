10 сентября 2021, 16:16
Центробанк на фоне рекордной инфляции повысил ключевую ставку
Перед заседанием Центробанка, на котором в итоге было принято решение о повышении ключевой ставки, Росстат опубликовал неутешительные данные по инфляции
Фото: frankrg.com
Центробанк 10 сентября повысил ключевую ставку с 6,5 до 6,75%. В текущем году это уже пятое повышение ключевой ставки.
Перед заседанием Центробанка, на котором в итоге было принято решение о повышении ключевой ставки, Росстат опубликовал неутешительные данные по инфляции. Согласно данным ведомства, в августе годовая инфляция составила 6,68%, что является максимальным показателем за последние пять лет.
В отчете Росстата также говорится, что цены на продукты питания выросли на 7,7%, а на непродовольственные товары - на 7,97%.
В свою очередь аналитики ЦБ РФ считают, что годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года, а в 2022 снизится до 4-4,5%.