10 сентября 2021, 15:59
В Красноярском крае в реке Енисей обнаружили нефтяное пятно
Сотрудники государственного учреждения «Спасатель» сообщили, что первыми характерное для нефтепродуктов масляное пятно на реке обнаружили рыбаки
Фото: osnmedia.ru
В Красноярском крае в реке Енисей в районе деревни Худоногово обнаружили разлив нефтепродуктов.
Сотрудники государственного учреждения «Спасатель» сообщили порталу NGS.ru, что первыми характерное для нефтепродуктов масляное пятно на реке обнаружили рыбаки. Позже спасатели осмотрели берег, однако не нашли источник и признаки загрязнения.
Затем на место происшествие прибыли специалисты ГУ МЧС по Красноярскому краю, которые обнаружили нефтяное пятно площадью 25 кв.м.
Спасатели обработали место разлива биоразлагаемым сорбентом.
По данным краевой прокуратуры, масляное пятно в акватории реки Енисей растянулось в длину на 200 метров и в ширину на четыре метра. Источник загрязнения пока не установлен, по факту происшествия проводится проверка.