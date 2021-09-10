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В мире
4 млрд оттенков коррупции
10 сентября 2021, 15:44

В Швеции молодым родителям не разрешили назвать своего сына Владимиром Путиным

Согласно шведскому законодательству, сотрудники налогового агентства имеют право отказать родителям в выборе имени для младенца, если сочтут, что оно может создать ребенку неудобства в будущем

В Швеции молодым родителям не разрешили назвать своего сына Владимиром Путиным
Фото: timosha-s.ru

В Швеции супружеской паре не разрешили назвать своего сына в честь президента России Владимира Путина.

Родители мальчика подали заявку с выбранным именем в Шведское налоговое агентство, однако получили отказ от чиновников, сообщает «Лента.ру».

Согласно шведскому законодательству, сотрудники налогового агентства имеют право отказать родителям в выборе имени для младенца, если сочтут, что оно может создать ребенку неудобства в будущем.

Чем чиновникам не понравилось имя Владимир Путин, не уточняется.

Ранее налоговое агентство отказало молодым родителям, которые хотели назвать своих детей Аллах, Q, Токен, Майкл Джексон, Ford и Пилзнер.

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