10 сентября 2021, 15:44
В Швеции молодым родителям не разрешили назвать своего сына Владимиром Путиным
Согласно шведскому законодательству, сотрудники налогового агентства имеют право отказать родителям в выборе имени для младенца, если сочтут, что оно может создать ребенку неудобства в будущем
Фото: timosha-s.ru
В Швеции супружеской паре не разрешили назвать своего сына в честь президента России Владимира Путина.
Родители мальчика подали заявку с выбранным именем в Шведское налоговое агентство, однако получили отказ от чиновников, сообщает «Лента.ру».
Согласно шведскому законодательству, сотрудники налогового агентства имеют право отказать родителям в выборе имени для младенца, если сочтут, что оно может создать ребенку неудобства в будущем.
Чем чиновникам не понравилось имя Владимир Путин, не уточняется.
Ранее налоговое агентство отказало молодым родителям, которые хотели назвать своих детей Аллах, Q, Токен, Майкл Джексон, Ford и Пилзнер.